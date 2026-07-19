До 15 років тюрми засудили 10 бойовиків окупаційних військ РФ, які є уродженцями Донеччини та Луганщини

Українські суди засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна десятьох уродженців Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим, які воювали на боці російських окупаційних військ.

Їх визнали винними у державній зраді та колабораційній діяльності. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у період із 2014 по 2024 роки засуджені добровільно вступили до лав окупаційних формувань. Частина з них підписала контракти після звернення до незаконних «військкоматів», а окремі погодилися на службу в обмін на звільнення зі слідчого ізолятора.

Фігуранти обіймали різні посади в окупаційних підрозділах – стрільців, розвідника-сапера, вогнеметника, оператора-електрика, старшого водія, штурмовика та навідника гранатометного відділення. Один із засуджених, за інформацією прокуратури, пройшов шлях від водія у так званій «народній міліції днр» до командира мотострілецького взводу.

«Засуджені чергували на позиціях російських підрозділів, передавали дані щодо локацій ЗСУ за допомогою радіостанцій, зводили оборонні укріплення, перевозили продукти харчування і боєприпаси та йшли у штурми проти Сил оборони», – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Як встановило слідство, деякі з бойовиків після поранень або самовільного залишення своїх підрозділів добровільно поверталися до війська та знову брали участь у бойових діях проти України. Українські військові затримали засуджених на території Бахмутського, Краматорського та Покровського районів Донецької області. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.