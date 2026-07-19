Сили оборони зачистили від окупантів центр Костянтинівки та підняли прапор України, - ВІДЕО

Бійці 425-го штурмового полку «Скеля» провели успішну зачистку від російських окупантів місті Костянтинівка Донецької області.

Також військові підняли державний прапор України над звільненою територією, повідомили у полку.

У полку оприлюднили відео, на якому зафіксовано скупчення російських військових у приватній забудові Костянтинівки. Після цього окупантів атакували українські безпілотники. Також показано кадри ураження живої сили противника.

За інформацією військових, після проведення операції Сили оборони зачистили центральну частину міста.

«425 полк "Скеля" бойове завдання виконав. Українське місто Костянтинівка знову під синьо-жовтим прапором. Працюємо далі до повного звільнення України. Слава Україні!», – заявив один із військових на оприлюдненому відео.

Паралельно бійці цього ж підрозділу, судячи з кадрів, проводили операцію в селі Іллінівка, яке розташоване в безпосередній близькості до південних околиць Костянтинівки.





