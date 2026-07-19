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Ольга Романова
редактор
13:29, Сьогодні
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Сили оборони уразили нафтобазу в окупованому Шахтарську

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Сили оборони уразили нафтобазу в окупованому Шахтарську

Сили оборони України у ніч на 16 липня уразили нафтобазу в тимчасово окупованому місті Шахтарськ Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Сили оборони уразили нафтобазу в окупованому Шахтарську, фото-1

Масштабну пожежу у місті підтвердили й місцеві жителі, які публікували відео та фото, що оприлюднив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

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#Донеччина #Шахтарськ #нафтобаза #пожежа
Ольга Романова
редактор
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