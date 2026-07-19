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Сили оборони уразили нафтобазу в окупованому Шахтарську
Сили оборони України у ніч на 16 липня уразили нафтобазу в тимчасово окупованому місті Шахтарськ Донецької області.
Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Масштабну пожежу у місті підтвердили й місцеві жителі, які публікували відео та фото, що оприлюднив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.
У Генштабі зазначили, що ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
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