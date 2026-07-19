Російський дрон влучив у цивільне авто на Донеччині: двоє людей загинули, ще двоє поранені, - ФОТО

Російські війська атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у селі Іверське Новодонецької громади Краматорського району.

Внаслідок удару загинули двоє чоловіків, ще дві жінки зазнали поранень. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, атака сталася 17 липня 2026 року. Російський FPV-дрон влучив у цивільну автівку, в якій перебували люди.

Жертвами удару стали чоловіки віком 60 і 61 року. Вони отримали травми, несумісні з життям. Крім того, поранення дістали жінки віком 64 і 85 років. Медики діагностували у них мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

«Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, двоє чоловіків віком 60 і 61 року. Також дістали поранення двоє жінок 64 і 85 років», – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.