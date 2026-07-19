На Донеччині за добу окупанти 39 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули та ще шестеро поранено

За 18 липня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 в Краматорську і 2 у Дружківці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 447 людей, у тому числі 40 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Святогорівці Добропільської громади поранено людину.



Краматорський район. У Маяках Святогірської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Миколаївці поранено людину; у Райгородку пошкоджено 10 приватних будинків, ще 7 — у Донецькому. У Слов'янську пошкоджено 6 приватних будинків, кав'ярню, адмінбудівлю та 3 автівки. У Краматорську 3 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки, гуртожиток, автомийку, шиномонтаж, 20 гаражів та 7 автівок; у Біленькому поранено 2 людини; у Шабельківці поранено 5 приватних будинків, 2 автівки і мотоцикл. У Карпівці Олександрівської громади пошкоджено 2 приватні будинки. У Дружківці загинули 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку.