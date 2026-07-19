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  • У Краматорську російський удар пошкодив пожежно-рятувальну частину: вогонь охопив 130 квадратних метрів
Ольга Романова
редактор
11:38, Сьогодні
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У Краматорську російський удар пошкодив пожежно-рятувальну частину: вогонь охопив 130 квадратних метрів

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У Краматорську російський удар пошкодив пожежно-рятувальну частину: вогонь охопив 130 квадратних метрів

Російські війська завдали удару по пожежно-рятувальній частині у Краматорську.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС, однак особовий склад не постраждав, а пожежно-рятувальна техніка залишилася неушкодженою. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У результаті обстрілу частково зруйновано зовнішню стіну будівлі, пошкоджено покрівлю, міжповерхове перекриття, службові приміщення, меблі та вікна. Крім того, виникла пожежа покрівлі й приміщень на другому поверсі.

«На щастя, особовий склад не постраждав, а пожежно-рятувальна техніка залишилася неушкодженою. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу на площі 130 квадратних метрів», – повідомили у ДСНС.

Попри цілеспрямовані атаки на рятувальну інфраструктуру, співробітники ДСНС продовжують виконувати свої завдання та ліквідовувати наслідки російських обстрілів.  Російські війська продовжують завдавати ударів по рятувальниках, які щодня працюють над порятунком людей та ліквідацією наслідків ворожих атак.

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#Донеччина #Краматорськ #пожежначастина #обстріл #пожежа
Ольга Романова
редактор
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