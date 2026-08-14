11:25, Сьогодні
В окупованому Єнакієвому майже на два тижні щодня вимикатимуть світло на п’ять годин
В тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області з 17 до 29 серпня щодня повністю припинятимуть електропостачання.
Про це повідомили в окупаційній адміністрації міського округу Єнакієве.
Як зазначається, населені пункти громади залишатимуться без електроенергії щодня з 13:00 до 18:00. Причиною відключень назвали проведення невідкладних робіт на живильному центрі.
В окупаційній адміністрації не уточнили, які саме об’єкти енергетичної інфраструктури ремонтуватимуть та чи можливі зміни у графіку відключень.
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