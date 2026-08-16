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Ольга Романова
редактор
11:28, Сьогодні
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Три дні розбирали завали: у Краматорську знайшли тіло чоловіка, загиблого під час авіаудару, - ФОТО

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Три дні розбирали завали: у Краматорську знайшли тіло чоловіка, загиблого під час авіаудару, - ФОТО

У Краматорську Донецької області рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого внаслідок російського авіаудару багатоквартирного будинку. Під завалами вони виявили тіло загиблого чоловіка.

Російський авіаудар стався 13 серпня. Внаслідок обстрілу в будинку обвалилися конструкції з першого по п’ятий поверхи. Під завалами опинилася людина, повідомляє ДСНС України.

Упродовж трьох днів рятувальники проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Під час розбору зруйнованих конструкцій вони виявили та вилучили тіло чоловіка 1966 року народження.

«Упродовж 3 днів рятувальники проводили пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Під час розбору завалів вони виявили та вилучили тіло чоловіка 1966 року народження», — повідомили рятувальники.

Загалом на місці трагедії розібрали 107 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Наразі роботи завершені.

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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #загиблий
Ольга Романова
редактор
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