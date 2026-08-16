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  • «Шахтар» продовжив контракт із Дмитром Різником до 2031 року
Ольга Романова
редактор
11:56, Сьогодні
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«Шахтар» продовжив контракт із Дмитром Різником до 2031 року

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«Шахтар» продовжив контракт із Дмитром Різником до 2031 року

Донецький «Шахтар» продовжив співпрацю з основним воротарем команди Дмитром Різником.

Новий контракт із голкіпером розрахований до 31 липня 2031 року, повідомляє пресслужба донецького клубу.

«Шахтар» та Дмитро Різник досягли домовленості про продовження контракту. Угода між клубом і футболістом діятиме до 31 липня 2031 року», — повідомили в донецькому клубі.

Дмитро Різник приєднався до «Шахтаря» у лютому 2023 року. За цей час 30-річний воротар провів у складі «оранжево-чорних» 118 офіційних матчів, у 55 із них зберігши свої ворота «сухими».

Разом із «Шахтарем» Різник тричі ставав чемпіоном України — у 2023, 2024 та 2026 роках. Також голкіпер двічі вигравав Кубок України — у 2024 та 2025 роках.

Уболівальники «Шахтаря» двічі визнавали Різника найкращим гравцем команди за підсумками року — у 2024 та 2025 роках.

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#Шахтар #Різник
Ольга Романова
редактор
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