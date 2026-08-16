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Окупанти попередили про скорочення подачі води на Донеччині до кінця серпня
З 17 до 29 серпня на тимчасово окупованій території Донецької області очікується скорочення подачі води. Причиною називають аварійно-відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах.
Як повідомили у підприємстві «Вода Донбасу», у цей період енергетики проводитимуть роботи з відключенням підстанцій, які забезпечують електропостачання об’єктів водопостачання.
«Без повноцінного електропостачання обладнання не може подавати воду в колишньому обсязі. У зв’язку з цим подачу води по ДНР буде скорочено», — повідомили на підприємстві.
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