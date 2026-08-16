Окупанти попередили про скорочення подачі води на Донеччині до кінця серпня

З 17 до 29 серпня на тимчасово окупованій території Донецької області очікується скорочення подачі води. Причиною називають аварійно-відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах.

Як повідомили у підприємстві «Вода Донбасу», у цей період енергетики проводитимуть роботи з відключенням підстанцій, які забезпечують електропостачання об’єктів водопостачання.