Гол Невертона приносить «Шахтарю» перемогу у складному матчі з «Харковом», - ФОТО, ВІДЕО

Головний тренер «гірників» Арда Туран знову вдався до незначних корективів стартового складу порівняно з попередньою грою: Різник звично вийшов у воротах, у центрі оборони діяли Матвієнко та Бондар, на флангах – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля розташувалися Назарина, Очеретько та Ізакі, на позиціях вінгерів грали Невертон й Аліссон, центрфорвард – Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу.





Супершвидкий гол Невертона і тайм у боротьбі



Щойно команди розпочали поєдинок, а «гірники» вже на 31-й секунді відкрили рахунок: Ізакі зробив перехоплення на лівому фланзі, Невертон підхопив мʼяч, увійшов до штрафного майданчика та з-під захисника пробив низом у ближній кут – 0:1. Щойно команди розпочали поєдинок, а «гірники» вже на 31-й секунді відкрили рахунок: Ізакі зробив перехоплення на лівому фланзі,підхопив мʼяч, увійшов до штрафного майданчика та з-під захисника пробив низом у ближній кут – 0:1.

Після цього гра пішла зустрічними атаками, і господарі створили кілька небезпечних підходів до воріт донеччан, однак з ударами Мартинюка та Смолякова впорався Різник, а постріл Гаджиєва здаля прийшовся сильно вище цілі. У середині тайму темп дещо збила серія зупинок, а далі «оранжево-чорні» повернули собі ініціативу й створили власні моменти. Аліссон класно змістився з правого флангу до центру і з-за меж карного пробив у лівий кут – Єрмаков потягнув. Після цього бразилець заробив штрафний удар по центру воріт, але Назарина пробив повз стійку.



Обопільні шанси й мінімальний рахунок



Друга половина гри стартувала з обміну моментами: удар Кауана Еліаса здалеку полетів поруч з правою штангою, а Ітодо навіть забив після прострілу партнера, однак гол не зарахували через офсайд. Як і до перерви, на полі було чимало єдиноборств та позиційних протистоянь, а ось небезпечні моменти виникали не так часто.

На 65-й хвилині Арда Туран зробив свою першу заміну, випустивши Глейкера Мендозу. Венесуельський вінгер одразу мав нагоду, коли його спробу пробити здалеку парирував голкіпер господарів.

Невдовзі на поле також вийшли Бондаренко та Мейрелліш, ще пізніше – Лукас й Азаров. Тим часом харківʼяни мали шанс відігратися, але потужний постріл Гаджиєва з-меж карного майданчика самовіддано грудьми блокував Бондар, а слідом удар Ітодо пішов над поперечиною.

«Гірники» могли зміцнити перевагу після стандарту, проте удар головою у виконанні Бондаря розминувся з дальнім кутом. У заключні хвилини господарі могли врятувати гру: спершу Забергджа з правого краю воротарського майданчика пробив повз дальню стійку, а потім Когут обіграв Різника, однак у падінні влучив у сітку із зовнішнього боку. Наостанок Мейрелліш у контратаці вибіг віч-на-віч з воротарем, однак не пробив його.



1:0 – «Шахтар» у непростому протистоянні перемагає «Харків» та продовжує з максимальною кількістю очок ділити лідерство в чемпіонаті.



Наступний матч команда Арди Турана проведе 29 серпня. У центральному поєдинку 4-го туру УПЛ «Шахтар» прийматиме «Полісся» на «Арені Львів» о 18:00





«Харків» (Харків) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1 (0:1)



Київ, «Лівий Берег», 1 970 глядачів



Гол: 0:1 Невертон (1)



«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас, Грам, Матвієнко (к), Педро Енріке (Азаров, 81), Назарина, Очеретько, Ізакі (Мендоза, 65), Аліссон (Бондаренко, 71), Невертон (Лукас, 81), Кауан Еліас (Мейрелліш, 71)

