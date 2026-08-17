Зневоднення в окупації: чому обіцянки загарбників про відновлення водопостачання на Донеччині є суцільною брехнею

Тимчасово окуповані території Донецької області вже певний час знаходяться на межі гуманітарної катастрофи, особливо щодо водопостачання. Проте дій, які би змінили ситуацію, не спостерігається, лише обіцянки.

Покриваючи власну неспроможність утримувати інфраструктуру, загарбники намагаються видати глибоку системну кризу за «тимчасові технічні незручності».

Критичне скорочення водопостачання: офіційні заяви та реальність

За інформацією окупаційного підприємства «Вода Донбасу», у період із 17 до 29 серпня на всій захопленій території Донеччини очікується чергове суттєве скорочення подачі води. Офіційне пояснення фейкових органів влади — проведення «аварійно-відновлювальних робіт» на енергетичних об’єктах.

Знеструмлення підстанцій, які забезпечують роботу насосних станцій та фільтрувальних обладнань, унеможливлює подачу води навіть у тих мізерних обсягах, що існували досі. У результаті подача води по всій території так званої «ДНР» скорочена до критичного мінімуму, а в окремих районах припинена повністю.

На межі колапсу: приклад окупованого Маріуполя

Дуже гостро ця криза відчувається в окупованому Маріуполі, про що повідомляє законна українська влада міста.

"Проблеми з водопостачанням у тимчасово окупованому Маріуполі загострюються. Навіть окупаційні ресурси вже визнають «гостру нестачу води». Ситуація погіршується. До 29 серпня заплановано провести аварійно-відновлювальні роботи на електромережах із відключенням підстанцій, від яких залежить робота об’єктів водопостачання. У цей період подачу води у місті планують ще більше скоротити", - йдеться у повідомленні.

Населення змушене шукати альтернативні джерела питної води. Біля природних джерел утворюються багатогодинні черги, адже в більшості багатоповерхівок вода тижнями не доходить навіть до нижніх поверхів.

Дуже болісно, що водопостачання припиняється не лише в житлових масивах, а й у критично важливих об’єктах. Без води залишаються міські лікарні, дитячі садки, школи та стоматологічні клініки.

Крім того, тривалі відключення електроенергії, відсутність зв'язку та води вже призвели до закриття закладів малого бізнесу — люди змушені припиняти діяльність або залишати місто.

Пропагандистські ресурси закликáють маріупольців «економити воду» навіть у ті рідкісні години, коли вона з’являється в кранах, що свідчить про повну безпорадність окупаційного режиму.

Чому обіцянки окупантів — це свідома дезінформація

Усі заяви окупаційної влади про те, що після завершення чергових «аварійних робіт» водопостачання стабілізується, є банальною пропагандою. Загарбники намагаються створити ілюзію контролю, проте реальний стан справ принципово інший:

Знищена інфраструктура: Уся водопровідна та енергетична система регіону була катастрофічно пошкоджена внаслідок бойових дій, розв'язаних самою ж Росією. Жодні точкові ремонтно-відновлювальні роботи не здатні компенсувати відсутність повноцінного капітального обслуговування та технологічної модернізації. Відсутність ресурсів та спеціалістів: У регіоні немає ані потрібного обладнання, ані кваліфікованих кадрів для вирішення масштабних технологічних завдань такого рівня. Пропагандистська завіса: Називаючи відключення «плановими» чи «аварійними», окупанти лише відтерміновують народне обурення, обіцяючи швидке розв'язання проблеми, яке технічно неможливе.

Замість післямови

Проблема з водопостачанням на тимчасово окупованій Донеччині має не тимчасовий, а системний і, на жаль, незворотний характер за нинішніх умов. Поки триває війна та російська окупація, жодні ремонтні роботи не вирішать водний колапс. Цивільне населення залишається заручником дій окупаційного режиму, для якого людські потреби не мають жодної цінності, а єдиним шляхом до відновлення нормальної життєдіяльності регіону є його повна деокупація та повернення під контроль України.

Цей матеріал став можливим за підтримки програми “Голоси України”/SAFE, що координується Європейським центром свободи преси та медіа спільно з Лабораторією журналістики суспільного інтересу. “Голоси України”/SAFE реалізується в рамках ініціативи Ганни Арендт за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Програма не впливає на редакційну політику, а даний матеріал містить виключно погляди та інформацію, отриману редакцією.

Анна Біла