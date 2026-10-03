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  • За добу захисники України знищили 1560 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:04, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1560 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1560 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 560 російських солдатів.

Також знищено десятки ворожої техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.2026 склали:

  • особового складу – близько 1 538 950 (+1 560) осіб 
  • танків – 12 391 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 477 (+6) од.
  • артилерійських систем – 50 637 (+45) од.
  • РСЗВ – 2 178 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 683 (+0) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 824 (+14) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 544 498 (+1 645) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 156 731 (+422) од.
  • спеціальна техніка – 4 783 (+3) од.
За добу захисники України знищили 1560 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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