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За добу захисники України знищили 1560 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 560 російських солдатів. Також знищено десятки ворожої техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.2026 склали: особового складу – близько 1 538 950 (+1 560) осіб

танків – 12 391 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 477 (+6) од.

артилерійських систем – 50 637 (+45) од.

РСЗВ – 2 178 (+3) од.

засоби ППО – 1 683 (+0) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 824 (+14) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 544 498 (+1 645) од.

крилаті ракети – 5 126 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 156 731 (+422) од.

спеціальна техніка – 4 783 (+3) од.

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Ольга Романова редактор