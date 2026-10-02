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  • На окупованій Донеччині з 1 жовтня підняли тарифи на воду
Ольга Романова
редактор
11:56, Сьогодні
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На окупованій Донеччині з 1 жовтня підняли тарифи на воду

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На окупованій Донеччині з 1 жовтня підняли тарифи на воду

З 1 жовтня 2026 року на окупованій частині Донецької області набули чинності нові тарифи та нормативи споживання послуг холодного водопостачання і водовідведення.

Для населення тариф за 1 кубометр води встановили на рівні 83,28 рубля. Із цієї суми 53,09 рубля припадає на водопостачання, а 30,19 рубля — на водовідведення. Про це повідомили на підприємстві «Вода Донбасу».

Водночас для міст, де вода подається з перебоями, продовжать застосовувати понижувальні коефіцієнти.

«З 1 жовтня 2026 року набувають чинності нові тарифи та нормативи споживання послуг холодного водопостачання та водовідведення», — зазначили на підприємстві «Вода Донбасу».

Для бюджетних установ та інших споживачів тариф становитиме 70,94 рубля за 1 кубометр без урахування ПДВ. Зокрема, 43,51 рубля припадатиме на водопостачання, а 27,43 рубля — на водовідведення.

Понижувальні коефіцієнти для послуг водопостачання та водовідведення застосовуються з 1 серпня 2025 року. Для водопостачання він становить 0,1815, а для водовідведення — 0.

Таким чином, з урахуванням коефіцієнтів та ПДВ вартість водопостачання для населення з 1 жовтня становитиме 9,64 рубля за кубометр. За водовідведення за таких умов нарахування становитиме 0 рублів за кубометр.



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#Донеччини #ДНР #ТОТ #вода #тарифи
Ольга Романова
редактор
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