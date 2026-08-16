Арда Туран: Не задоволений рівнем нашої гри, проте максимально задоволений тим рівнем характеру, який продемонстрували хлопці

– Хотів би розпочати з того, що дійсно непросто грати о 3-й годині дня під палючим сонцем на непростому виїзному стадіоні. Зовсім інша історія, коли ви граєте о 9-й вечора на більшому стадіоні, і я можу навіть припустити, що це може навіть розглядатися як геть інший вид спорту. Тому хочу привітати всіх гравців, адже сьогоднішнє протистояння було дійсно непростим. Ми знали, що Младен Бартулович справді якісний фахівець, який уміє дуже гарно організовувати свої команди, особливо це стосується оборони. На підтвердження власних слів можу навести той факт, що в попередньому сезоні вони були другими, після ЛНЗ, за кількістю пропущених мʼячів. Тому по перерві в цьому матчі нам було в певні моменти непросто грати з мʼячем, тож можу лише поаплодувати своєму візаві й знову, користуючись нагодою, привітати своїх хлопців з тією роботою, яку вони виконали. Попри те, що іноді гра може іти не за вашим сценарієм, не за тим, як ви хочете її диктувати, найголовніше – зуміти перевернути її, іноді вистраждати й захистити. Тому, так, іноді у футболі ми можемо грати з мʼячем, кайфувати, подекуди доводиться оборонятися. Як на мене, це також свідчить про певну зрілість команди, якщо вона може увімкнути правильні налаштування в потрібний час.



– Важка гра, багато боротьби, чимало емоцій було, наприкінці виникла сутичка між командами. Що сталося в тому епізоді?

– Це футбол. Можу відповісти вам таким чином. Перевага футболу в тому, що його прекрасною стороною є емоція, яка дарує нам той адреналін у моменті. І футбол, як гра, є боротьбою, особливо коли зустрічаються великі команди, якими я вважаю як нас, так суперника. Усе може статися, але, з вашого дозволу, деякі деталі мають залишатися в роздягальні.



– Невдовзі вам стартувати в основному етапі Ліги чемпіонів. Чи готова команда до єврокубкових матчів найвищого рівня і чи слід іще чекати трансферів до кінця місяця?

– УПЛ не може порівнюватися з Лігою чемпіонів, це геть різні турніри із зовсім різною атмосферою. Утім, переконаний, наші гравці до початку основного етапу Ліги чемпіонів будуть цілковито готові як фізично, так і психологічно. Важливо розуміти ті обставини, у яких ми перебуваємо, а це війна та постійні переїзди. Разом із тим я повністю задоволений трансферною політикою, яку проводив клуб у це літнє міжсезоння. Можу пройтися по персоналіях. Наприклад, Караваєв: переконаний, що в нашому складі команди він виконуватиме дуже важливу опцію з часом, ми дуже розраховуємо на його досвід та вміння ухвалювати рішення, особливо в останній третині поля. Мендоза також уже встиг себе гарно зарекомендувати. Усі новачки дуже добре розуміють вимоги системи й намагаються в неї інтегруватися, роблячи це навіть швидше, ніж ми очікували. Раян Роберто, Бруніньйо – упевнений, на них очікує блискуче майбутнє, адже вони мають надзвичайний атакувальний потенціал і разом із тим прагнуть навчатися. Цілком задоволений тим складом, який мені запропонував клуб, і можу бути лише щасливим працювати з такими виконавцями.



– «Харків» завдав 13 ударів, а «Шахтар» лише 5, водночас ви перемогли. Можна сказати, що ви свідомо жертвували територіальною перевагою заради контролю якості моментів та переходів, чи це, швидше, наслідок окремого сценарію?

– Ми завжди хочемо контролювати гру та якнайбільше домінувати протягом протистояння, однак розуміємо, що це не завжди можливо, особливо в матчі з таким якісним суперником, як «Харків». Дійсно, сьогодні було непросто. Насамперед я задоволений тим, як гравці продемонстрували свій характер і бажання боротися. Дехто з наших новачків уперше в житті пережив падіння бомб уночі та спускався до бомбосховища. Авжеж, у жодному разі ми не використовуємо це як виправдання. На жаль, це реалії, з якими українцям доводиться стикатися щодня. Справді, для декого з них це новий досвід, який на 100 відсотків змінив їхнє життя на «до» та «після». Відповідаючи на ваше запитання, я не задоволений рівнем нашої гри сьогодні, проте максимально задоволений тим рівнем характеру, який продемонстрували хлопці.



– Чи є відомим місце проведення домашніх матчів «Шахтаря» в Лізі чемпіонів?

– Ми ще не маємо стовідсоткової та підтвердженої інформації. У будь-якому разі, щойно інформація набуде офіційного статусу, клуб одразу виступить із заявою.