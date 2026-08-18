Російський військовий завербував 15-річну дівчину з Краматорська для збору розвідданих

26-річному військовослужбовцю 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії збройних сил РФ заочно повідомили про підозру у вербуванні та використанні дитини для участі у збройному конфлікті.

У вересні 2025 року російський військовий через Telegram встановив контакт із 15-річною мешканкою Краматорська. Знаючи про її вік, чоловік поступово завоював довіру дівчини та залучив її до виконання завдань в інтересах російської армії, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Неповнолітня мала збирати інформацію про місця перебування працівників поліції, СБУ, українських військовослужбовців та військової техніки. Крім того, росіянин доручав їй з'ясовувати місця зберігання зброї та боєприпасів.

Як зазначають у прокуратурі, підозрюваний попереджав дівчину, що отримані відомості можуть використовуватися для завдання ударів по визначених об'єктах.

«Ворог намагається втягнути дітей у злочинну діяльність, використовуючи довіру, психологічну вразливість та недостатній життєвий досвід», — наголосили в прокуратурі.

Щоб приховати свою діяльність, російський військовий вимагав від дівчини нікому не розповідати про їхнє спілкування та не показувати листування. Згодом він запропонував неповнолітній підкласти гранату під колесо військового автомобіля та сфотографувати це. Дівчина відмовилася виконувати небезпечне завдання.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури військовому РФ заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.