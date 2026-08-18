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  • РФ скинула на Краматорськ чотири ФАБ-250: троє цивільних поранені, серед них 11-річна дитина,- ФОТО
Ольга Романова
редактор
17:36, Сьогодні
Надійне джерело

РФ скинула на Краматорськ чотири ФАБ-250: троє цивільних поранені, серед них 11-річна дитина,- ФОТО

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РФ скинула на Краматорськ чотири ФАБ-250: троє цивільних поранені, серед них 11-річна дитина,- ФОТО

Сьогодні, 18 серпня, російські війська здійснили чотири авіаудари по Краматорську Донецької області.

Для атаки окупанти застосували авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК), повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Одна з авіабомб влучила у багатоквартирний будинок. Унаслідок удару за місцями проживання поранення отримали троє цивільних — чоловік віком 71 рік, 84-річна жінка та 11-річний хлопчик. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, різані рани, садна та контузії.

РФ скинула на Краматорськ чотири ФАБ-250: троє цивільних поранені, серед них 11-річна дитина,- ФОТО, фото-1

Внаслідок російської атаки пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та три легкові автомобілі. В одному з будинків після удару виникла пожежа. Також загорілися два автомобілі.

РФ скинула на Краматорськ чотири ФАБ-250: троє цивільних поранені, серед них 11-річна дитина,- ФОТО, фото-2

«Попри загрозу повторних ударів, надзвичайники ліквідували пожежі», — повідомили рятувальники.

РФ скинула на Краматорськ чотири ФАБ-250: троє цивільних поранені, серед них 11-річна дитина,- ФОТО, фото-3

Крім того, через російські обстріли вогнеборці ліквідували займання у приватному будинку, господарській споруді та сухій траві. За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

РФ скинула на Краматорськ чотири ФАБ-250: троє цивільних поранені, серед них 11-річна дитина,- ФОТО, фото-4



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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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