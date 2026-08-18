РФ скинула на Краматорськ чотири ФАБ-250: троє цивільних поранені, серед них 11-річна дитина,- ФОТО

Сьогодні, 18 серпня, російські війська здійснили чотири авіаудари по Краматорську Донецької області.

Для атаки окупанти застосували авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК), повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Одна з авіабомб влучила у багатоквартирний будинок. Унаслідок удару за місцями проживання поранення отримали троє цивільних — чоловік віком 71 рік, 84-річна жінка та 11-річний хлопчик. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, різані рани, садна та контузії.

Внаслідок російської атаки пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та три легкові автомобілі. В одному з будинків після удару виникла пожежа. Також загорілися два автомобілі.

«Попри загрозу повторних ударів, надзвичайники ліквідували пожежі», — повідомили рятувальники.

Крім того, через російські обстріли вогнеборці ліквідували займання у приватному будинку, господарській споруді та сухій траві. За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.





