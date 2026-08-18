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Ольга Романова
редактор
11:54, Сьогодні
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15 км під обстрілами: українські військові врятували подружжя з прифронтового села на Донеччині, - ВІДЕО

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15 км під обстрілами: українські військові врятували подружжя з прифронтового села на Донеччині, - ВІДЕО

Військовослужбовці 141-ї механізованої бригади 20-го армійського корпусу провели складну операцію з евакуації двох цивільних із прифронтового села на Донеччині.

Подружжя залишалося в населеному пункті до останнього. Їхній будинок повністю зруйнував російський артилерійський снаряд. Люди тривалий час жили без електропостачання та мобільного зв’язку.

За даними військових, із 20 місцевих жителів, які залишалися в селі, вижили лише двоє — саме це подружжя. Решта загинули внаслідок російських обстрілів.

Сигнали про допомогу від цивільних під час аеророзвідки лінії бойового зіткнення виявили оператори дронів 3-го механізованого батальйону. Після цього командування ухвалило рішення про проведення евакуації.

До операції залучили трьох військовослужбовців батальйону. Їм довелося пішки пройти разом із цивільними близько 15 кілометрів відкритою місцевістю та лісосмугами.

Евакуація тривала три доби. Увесь цей час група перебувала під інтенсивними артилерійськими обстрілами та атакувала FPV-дронами противника. Щоб пересуватися швидше, подружжя було змушене залишити своє майно.

«Ми йшли троє діб. Під деревами, перебіжками… Небо там просто ворушиться від дронів. Слухалися хлопців, маскувалися, як могли. Вони гарні, молодці, дуже нам допомогли», — розповів врятований чоловік.

Наразі подружжя доправили до медичного закладу. Вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.



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#Донеччина #ЗСУ #цивільні #евакуація
Ольга Романова
редактор
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