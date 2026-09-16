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На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей
У Донецькій області розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад.
Евакуацію дітей проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До процесу залучать місцеві військові адміністрації, поліцію, рятувальників та службу у справах дітей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За словами Філашкіна, евакуйованих супроводжуватимуть на всіх етапах – від виїзду до приймального пункту та подальшого розміщення у безпечніших регіонах.
"Усі рішення ухвалюємо з однією метою – не допустити нових жертв серед дітей", – наголосив очільник ОВА.
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