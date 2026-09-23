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Ольга Романова
редактор
11:35, Сьогодні
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Російський авіаудар по Краматорську: поранено двоє людей, пошкоджені храм та 10 багатоквартирних будинків, - ФОТО

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Російський авіаудар по Краматорську: поранено двоє людей, пошкоджені храм та 10 багатоквартирних будинків, - ФОТО

Увечері російські війська завдали авіаудару по житловій забудові Краматорська. Внаслідок атаки поранені двоє людей.

Через російський удар пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків, будівля храму та легковий автомобіль.

Російський авіаудар по Краматорську: поранено двоє людей, пошкоджені храм та 10 багатоквартирних будинків, - ФОТО, фото-1

Також унаслідок атаки виникли займання у трьох квартирах. Рятувальники ліквідували пожежі та під час гасіння врятували двох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно залишити свої помешкання.

Російський авіаудар по Краматорську: поранено двоє людей, пошкоджені храм та 10 багатоквартирних будинків, - ФОТО, фото-2

«Під час гасіння надзвичайники врятували двох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно залишити приміщення», — повідомили рятувальники.

Російський авіаудар по Краматорську: поранено двоє людей, пошкоджені храм та 10 багатоквартирних будинків, - ФОТО, фото-3

Наслідки російського авіаудару по Краматорську наразі ліквідовують відповідні служби.



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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #храм
Ольга Романова
редактор
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