Російський авіаудар по Краматорську: поранено двоє людей, пошкоджені храм та 10 багатоквартирних будинків, - ФОТО

Увечері російські війська завдали авіаудару по житловій забудові Краматорська. Внаслідок атаки поранені двоє людей.

Через російський удар пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків, будівля храму та легковий автомобіль.

Також унаслідок атаки виникли займання у трьох квартирах. Рятувальники ліквідували пожежі та під час гасіння врятували двох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно залишити свої помешкання.

«Під час гасіння надзвичайники врятували двох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно залишити приміщення», — повідомили рятувальники.

Наслідки російського авіаудару по Краматорську наразі ліквідовують відповідні служби.





