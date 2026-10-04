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За добу захисники України знищили 1750 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1 750 російських солдатів і десятки ворожох техніки. Про це пише Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.26 склали: особового складу – близько 1 540 700 (+1 750) осіб

танків – 12 391 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 483 (+6) од.

артилерійських систем – 50 686 (+49) од.

РСЗВ – 2 179 (+1) од.

засоби ППО – 1 686 (+3) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 837 (+13) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 546 240 (+1 742) од.

крилаті ракети – 5 126 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 157 258 (+527) од.

спеціальна техніка – 4 788 (+5) од.

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Ольга Романова редактор