За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 2310 російських окупантів.

Загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 637 170 осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також українські захисники знищили та пошкодили:

танки — 12 487 (+2);

бойові броньовані машини — 25 923 (+39);

артилерійські системи — 52 661 (+66);

реактивні системи залпового вогню — 2295 (+6);

засоби протиповітряної оборони — 1767;

літаки — 452;

гелікоптери — 356;

наземні робототехнічні комплекси — 3209 (+6);

оперативно-тактичні безпілотники — 616 803 (+1392);

крилаті ракети — 5278;

кораблі та катери — 35;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 178 062 (+243);

спеціальна техніка — 4925 (+4).

Дані уточнюються.

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.