За 21 листопада росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 472 людини, у тому числі 27 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Краматорський район. У Слов’янську внаслідок обстрілів, зокрема 2 авіаударів КАБ-250 та ударів дронами, поранено 5 людей, пошкоджено 11 багатоповерхівок, приватний будинок, 2 автомобілі, 2 адмінбудівлі, гуртожиток, крамницю і релігійну споруду. Краматорськ зазнав обстрілів, а по Ясногірці росіяни вдарили FPV-дроном. В Андріївській громаді 2 удари КАБ-250 зруйнували 7 житлових будинків і 3 об’єкти інфраструктури. У Новодонецькому пошкоджено 11 багатоповерхівок і 13 приватних будинків, а у Степанівці — 4 житлові будинки.