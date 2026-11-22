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В окупованій Горлівці перекинувся рейсовий автобус «Горлівка – Єнакієве»: постраждали троє пасажирів, - ФОТО
У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса, який курсував за маршрутом «Горлівка – Єнакієве».
Внаслідок аварії постраждали троє пасажирів. За повідомленнями окупаційних інформ-ресурсів, водій автобуса намагався уникнути зіткнення з автомобілем, який рухався назустріч. Під час маневру він не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини.
Після цього автобус врізався в дерево та перекинувся. Внаслідок ДТП травмувалися троє пасажирів. Інформації про характер їхніх травм та стан постраждалих наразі не повідомляють.
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