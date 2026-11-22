У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса, який курсував за маршрутом «Горлівка – Єнакієве».

Внаслідок аварії постраждали троє пасажирів. За повідомленнями окупаційних інформ-ресурсів, водій автобуса намагався уникнути зіткнення з автомобілем, який рухався назустріч. Під час маневру він не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини.

Після цього автобус врізався в дерево та перекинувся. Внаслідок ДТП травмувалися троє пасажирів. Інформації про характер їхніх травм та стан постраждалих наразі не повідомляють.