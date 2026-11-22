На тимчасово окупованій території Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода на залізничному переїзді.

Дрезина зіткнулася з вантажівкою, водій якої проігнорував заборонний сигнал світлофора. Внаслідок аварії чоловік зазнав травм. Як повідомляється окупаційні інформ-ресурси, ДТП сталася напередодні на трасі Степанівка – Новоселівка.

Водій вантажівки HOWO T5G, проїжджаючи регульований залізничний переїзд, не зупинився на заборонний сигнал світлофора. У цей момент на переїзді перебувала дрезина, з якою вантажівка зіткнулася.

Внаслідок аварії водій вантажного автомобіля отримав травми. Його доставили до лікарні. Інформації про стан чоловіка та інші можливі наслідки ДТП наразі не повідомляють.





