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На окупованій Донеччині дрезина протаранила вантажівку, водій якої проїхав на червоне, - ФОТО
На тимчасово окупованій території Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода на залізничному переїзді.
Дрезина зіткнулася з вантажівкою, водій якої проігнорував заборонний сигнал світлофора. Внаслідок аварії чоловік зазнав травм. Як повідомляється окупаційні інформ-ресурси, ДТП сталася напередодні на трасі Степанівка – Новоселівка.
Водій вантажівки HOWO T5G, проїжджаючи регульований залізничний переїзд, не зупинився на заборонний сигнал світлофора. У цей момент на переїзді перебувала дрезина, з якою вантажівка зіткнулася.
Внаслідок аварії водій вантажного автомобіля отримав травми. Його доставили до лікарні. Інформації про стан чоловіка та інші можливі наслідки ДТП наразі не повідомляють.
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