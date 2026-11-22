Жителі Київського району тимчасово окупованого Донецька вже два тижні залишаються без водопостачання. Крім того, п’ять днів тому електроенергія зникла у дев’яти будинках, дитячому садку та поліклініці.

Люди скаржаться, що попри численні звернення, допомоги досі не отримали.Як повідомляється, 4 листопада квартал у Київському районі потрапив під сильний обстріл. Наступного дня в будинках зникла вода. Протягом десяти днів місцеві жителі телефонували до районної адміністрації та представників так званого «Воду Донбасу», однак не отримали ні відповідей, ні технічної води.

За словами мешканців, вони залишили численні заявки на підвезення води, проте їх досі не виконали. Додаткові проблеми виникли в неділю, коли електропостачання зникло у дев’яти будинках на вулицях Артема та Челюскінців. Без світла залишилися також дитячий садок і поліклініка.

Водночас, як зазначають місцеві жителі, в інших частинах району електроенергія є. Зокрема, через дорогу від зони відключення продовжують світитися рекламні білборди, а вуличне освітлення працює навіть удень.