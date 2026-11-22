На тимчасово окупованій території Донецької області з 22 до 24 листопада планують припинити водопостачання в низці населених пунктів через ремонт магістрального водоводу.

Відключення торкнеться Дебальцевого, Углегорська, частини Єнакієвого та селищ Савелівка і Каютино. Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси, Єнакіївське підприємство водопровідно-каналізаційного господарства проводитиме ремонтні роботи на магістральному водоводі. У зв’язку з цим подачу води тимчасово призупинять із 8:00 22 листопада до 8:00 24 листопада.

Без водопостачання залишаться Дебальцеве, Углегорськ, вулиці Брайляна та Алабяна в Єнакієвому, а також селища Савелівка і Каютино.

На 23 листопада для зазначених населених пунктів обіцяють організувати додаткове підвезення води. Відновити централізоване водопостачання планують до вечора 24 листопада.