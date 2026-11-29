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За добу захисники України знищили 2479 російських окупантів
Станом на 29 листопада 2026 року загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 653 465 військових.
За минулу добу Росія втратила ще 2479 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Українські військові знищили:
Особовий склад:
- близько 1 653 465 (+2 479) осіб
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 521 (+4)
- Бойові броньовані машини: 26 047 (+9)
- Артилерійські системи: 52 943 (+43)
- РСЗВ: 2 313 (+1)
- Засоби ППО: 1 783 (+1)
- Літаки: 456
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 261 (+8)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 625 223 (+1 547)
- Крилаті ракети: 5 278
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 36
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 181 925 (+598)
- Спеціальна техніка: 4 962 (+4)
Дані уточнюються.
Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.
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