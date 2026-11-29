Розпочалася 1740-та доба повномасштабної війни Росії проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 131 бойове зіткнення. Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2479 осіб. Також знешкоджено чотири танки, дев'ять бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1547 безпілотних літальних апаратів, 598 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

Учора авіація противника завдала 69 авіаційних ударів, зокрема скинула 231 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 8377 дронів-камікадзе та здійснили 1994 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Лужки, Кореньок, Старикове, Яструбщина, Тополя, Писарівка, Мала Корчаківка, Заріччя та Могриця Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вільнянка та Писарівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, чотири артилерійські системи та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Коренька та Малої Корчаківки.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку противника в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районі Радьківки.

Чотири ворожі спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку в районах Колодязів та Лимана.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили сім атак у районах Кривої Луки, Миколаївки, Ямполя та Озерного.

На Краматорському напрямку минулої доби противник активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Довгої Балки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили вісім атак. Ворог атакував у районі Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Чернігівки, Красноподілля та Новомиколаївки.

На Олександрівському напрямку загарбники штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку відбито 11 атак загарбників у районах Рибного, Різдвянки, Світлої Долини та Єгорівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.