За 28 листопада росіяни поранили 4 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 532 людини, у тому числі 33 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському внаслідок удару 3 КАБ-250 зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено ще 4.



Краматорський район. У Селезнівці Миколаївської громади зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено ще 11. У Слов’янську внаслідок обстрілів, зокрема ударів КАБ-250 і 3 БпЛА «Молнія-2», поранено 2 людини, а по Суханівці росіяни вдарили FPV-дроном — загалом у громаді знищено 3 приватні будинки, пошкоджено ще 36 приватних будинків, 4 багатоповерхівки й автомобіль, одна з багатоповерхівок частково зруйнована. У Краматорську внаслідок ударів 2 FPV-дронами поранено 2 людини, у Ясній Поляні після ударів 2 FPV-дронами пошкоджено автомобіль, а по Малотаранівці росіяни вдарили FPV-дроном. Черкаське атакував БпЛА «Молнія-2».