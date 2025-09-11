Рус
  • Головна
  • За добу захисники України знищили 890 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:13, 11 вересня
Надійне джерело

За добу захисники України знищили 890 російських окупантів

За добу захисники України знищили 890 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні близько 1091890 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1091890 (+890) осіб / persons
  • танків – 11176 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 23264 (+2) од
  • артилерійських систем – 32628 (+22) од
  • РСЗВ – 1483 (+0) од
  • засоби ППО – 1217 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58194 (+343)
  • крилаті ракети – 3718 (+27)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61339 (+49)
  • спеціальна техніка – 3964 (+0).
За добу захисники України знищили 890 російських окупантів, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту