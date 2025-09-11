09:13, 11 вересня
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 890 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні близько 1091890 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1091890 (+890) осіб / persons
- танків – 11176 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23264 (+2) од
- артилерійських систем – 32628 (+22) од
- РСЗВ – 1483 (+0) од
- засоби ППО – 1217 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58194 (+343)
- крилаті ракети – 3718 (+27)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61339 (+49)
- спеціальна техніка – 3964 (+0).
