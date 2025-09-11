На Донеччині за добу окупанти 41 раз обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще десятеро поранено

За 10 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новодонецькому і Костянтинівці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 41 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 335 людей, у тому числі 76 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Новоукраїнці Добропільської громади пошкоджено інфраструктуру. У Покровську знищено приватний будинок.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено технічне приміщення і 2 господарчі споруди. У Слов'янську знищено 2 будинки і 3 автівки, пошкоджено 6 будинків і 2 автівки. У Краматорську поранено 6 людей. У Новодонецькому 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 11 будинків, 3 адмінбудівлі і 6 автівок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 19 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і крамницю.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



