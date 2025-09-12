За добу захисники України знищили 890 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні 1092780 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1092780 (+890)

танків – 11177 (+1)

бойових броньованих машин – 23266 (+2)

артилерійських систем – 32668 (+40)

РСЗВ – 1485 (+2)

засоби ППО – 1217 (+0)

літаків – 422 (+0)

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58467 (+273)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 61403 (+64)

спеціальна техніка – 3964 (+0).

Ольга Романова редактор