За добу захисники України знищили 910 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів. Загалом росія з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1096430 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1096430 (+910) осіб

танків – 11184 (+0)

бойових броньованих машин – 23274 (+5)

артилерійських систем – 32810 (+26)

РСЗВ – 1490 (+2)

засоби ППО – 1217 (+0)

літаків – 422 (+0)

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59719 (+310)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 61770 (+72)

спеціальна техніка – 3965 (+0) Дані уточнюються.

Ольга Романова редактор