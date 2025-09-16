09:23, 16 вересня
За добу захисники України знищили 910 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів.
Загалом росія з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1096430 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1096430 (+910) осіб
- танків – 11184 (+0)
- бойових броньованих машин – 23274 (+5)
- артилерійських систем – 32810 (+26)
- РСЗВ – 1490 (+2)
- засоби ППО – 1217 (+0)
- літаків – 422 (+0)
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59719 (+310)
- крилаті ракети – 3718 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61770 (+72)
- спеціальна техніка – 3965 (+0)
Дані уточнюються.
