Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1020 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1020 російських солдатів. Знищено 5 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 097 450 (+1020) осіб

танків – 11189 (+5) од

бойових броньованих машин – 23277 (+3) од

артилерійських систем – 32846 (+36) од

РСЗВ – 1490 (+0) од

засоби ППО – 1217 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60079 (+360)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 61878 (+108)

спеціальна техніка – 3965 (+0).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту