За добу захисники України знищили 930 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 930 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1098380 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1098380 (+930) осіб

танків – 11191 (+2)

бойових броньованих машин – 23277 (+0)

артилерійських систем – 32879 (+33)

РСЗВ – 1491 (+1)

засоби ППО – 1217 (+0)

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60469 (+390)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62000 (+122)

спеціальна техніка – 3965 (+0)

