09:01, 18 вересня
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 930 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 930 російських окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1098380 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1098380 (+930) осіб
- танків – 11191 (+2)
- бойових броньованих машин – 23277 (+0)
- артилерійських систем – 32879 (+33)
- РСЗВ – 1491 (+1)
- засоби ППО – 1217 (+0)
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60469 (+390)
- крилаті ракети – 3718 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62000 (+122)
- спеціальна техніка – 3965 (+0)
