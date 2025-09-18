Ситуація на фронті на ранок 18 вересня: протягом доби відбулося 184 бойових зіткнення

Розпочалася 1303-тя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України ракетного удару однією ракетою та 95 авіаційних ударів, скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6097 дронів-камікадзе та здійснили 4766 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 174 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Залізничне, Різдвянка, Кам’янське, Григорівка, Веселянка Запорізької області; Антонівка, Інгулець Херсонської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, а також здійснив 203 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та у бік Григорівки й Обухівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Загризове, Богуславка та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі.

На Сіверському напрямку в районах Григорівки, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя противник 14 разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень – загарбник атакував у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в бік Никифорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Шахове, Лисівка, Муравка, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямках Покровська, Новопавлівки й Нового Донбасу.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Олександроград, Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив один марний штурм позицій наших оборонців у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку за підтримки авіації, ворог тричі наступав у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 930 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 33 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 390 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.