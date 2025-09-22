09:15, 22 вересня
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 960 російських окупантів
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 960 російських солдатів.
Знищено ворожий танк, 47 артилерійських систем, РСЗВ, 3 гелікоптери та 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 102 570 (+960) осіб
- танків – 11194 (+1) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23282 (+1) од
- артилерійських систем – 32999 (+47) од
- РСЗВ – 1493 (+1) од
- засоби ППО – 1218 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 344 (+3)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62001 (+403)
- крилаті ракети – 3747 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62363 (+118)
- спеціальна техніка – 3969 (+0).
