За добу захисники України знищили 960 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 960 російських солдатів. Знищено ворожий танк, 47 артилерійських систем, РСЗВ, 3 гелікоптери та 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 102 570 (+960) осіб

танків – 11194 (+1) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23282 (+1) од

артилерійських систем – 32999 (+47) од

РСЗВ – 1493 (+1) од

засоби ППО – 1218 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 344 (+3)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62001 (+403)

крилаті ракети – 3747 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62363 (+118)

спеціальна техніка – 3969 (+0).

Ольга Романова редактор