Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 22 рази обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще вісім поранено

За 21 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Костянтинівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення. Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 124 людини, у тому числі 8 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін Покровський район. У Добропіллі пошкоджено підприємство.



Краматорський район. У Лимані зруйновано 2 будинки, у Рубцях — будинок і господарчу споруду; у Ямполі 2 людини поранені, пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено будинок і адмінбудівлю. У Левадному Олександрівської громади пошкоджено склад. У Райському Дружківської громади поранено людину, пошкоджено автівку. У Костянтинівці 4 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, крамницю, торговельний центр, господарчу споруду і автівку.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.







Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор