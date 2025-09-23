Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1010 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні 1 103 580 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1103580 (+1010) осіб

танків – 11199 (+5) од

бойових броньованих машин – 23282 (+0)

артилерійських систем – 33052 (+53)

РСЗВ – 1495 (+2)

засоби ППО – 1218 (+0)

літаків – 424 (+2)

гелікоптерів – 345 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62486 (+485)

крилаті ракети – 3747 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62486 (+123)

спеціальна техніка – 3969 (+0)

Ольга Романова редактор