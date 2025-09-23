09:06, 23 вересня
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 1010 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні 1 103 580 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1103580 (+1010) осіб
- танків – 11199 (+5) од
- бойових броньованих машин – 23282 (+0)
- артилерійських систем – 33052 (+53)
- РСЗВ – 1495 (+2)
- засоби ППО – 1218 (+0)
- літаків – 424 (+2)
- гелікоптерів – 345 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62486 (+485)
- крилаті ракети – 3747 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62486 (+123)
- спеціальна техніка – 3969 (+0)
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
14:03, 29 вересня
18:01, 6 жовтня
1
18:10, 6 жовтня
13:08, 27 вересня
82