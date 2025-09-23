Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 35 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 13 поранено
Ольга Романова
редактор
10:22, 23 вересня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 35 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 13 поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 35 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 13 поранено

За 22 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Білозерському та 1 у Костянтинівці. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 268 людей, у тому числі 60 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському загинули 2 людини.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок і 3 господарчі споруди. У Райгородку Миколаївської громади поранено 2 людини, пошкоджено крамницю і 2 автівки. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено господарчу споруду. В Андріївці пошкоджено 3 будинки, крамницю і 2 автівки. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 7 автівок, газогін і лінію електропередач; в Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 22 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, 2 адмінбудівлі та кав'ярню.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту