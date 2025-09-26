За добу захисники України знищили 940 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони знищили 940 окупантів. Знищено 2 танки, 14 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 82 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 106 430 (+940) осіб

танків – 11203 (+2) од

бойових броньованих машин – 23287 (+0) од

артилерійських систем – 33147 (+14) од

РСЗВ – 1501 (+0) од

засоби ППО – 1222 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334)

крилаті ракети – 3747 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82)

спеціальна техніка – 3975 (+0). Фото: Генштаб Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор