09:13, 26 вересня
За добу захисники України знищили 940 російських окупантів
Упродовж доби Сили оборони знищили 940 окупантів.
Знищено 2 танки, 14 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 82 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 106 430 (+940) осіб
- танків – 11203 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23287 (+0) од
- артилерійських систем – 33147 (+14) од
- РСЗВ – 1501 (+0) од
- засоби ППО – 1222 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334)
- крилаті ракети – 3747 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82)
- спеціальна техніка – 3975 (+0).
Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
