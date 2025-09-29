Рус
Ольга Романова
редактор
22:53, 29 вересня

Російський дрон атакував цивільне авто в Костянтинівці: загинула людина

Читать на русском
Російські окупанти здійснили чергову атаку на Костянтинівку Донецької області, застосувавши ударний FPV-дрон. 

Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Унаслідок ворожого удару загинула одна цивільна людина. Постраждалий отримав смертельне поранення під час руху в автомобілі. Ще одна цивільна особа дістала поранення за тих самих обставин. Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль", — ідеться у повідомленні. 

Крім того, ще одна людина загинула за місцем свого проживання. У МВА наголошують на евакуації цивільних мешканців з міста до безпечного місця. Правоохоронні органи продовжують фіксувати воєнні злочини держави-агресора. 

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Костянтинівка
Ольга Романова
редактор
