22:53, 29 вересня
Російський дрон атакував цивільне авто в Костянтинівці: загинула людина
Російські окупанти здійснили чергову атаку на Костянтинівку Донецької області, застосувавши ударний FPV-дрон.
Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
"Унаслідок ворожого удару загинула одна цивільна людина. Постраждалий отримав смертельне поранення під час руху в автомобілі. Ще одна цивільна особа дістала поранення за тих самих обставин. Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль", — ідеться у повідомленні.
Крім того, ще одна людина загинула за місцем свого проживання. У МВА наголошують на евакуації цивільних мешканців з міста до безпечного місця. Правоохоронні органи продовжують фіксувати воєнні злочини держави-агресора.
