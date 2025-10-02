За добу захисники України знищили 980 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 980 окупантів. Знищено один танк, 2 бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 2 РСЗВ. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 112 460 (+980) осіб

танків – 11224 (+1) од

бойових броньованих машин – 23296 (+2) од

артилерійських систем – 33336 (+12) од

РСЗВ – 1507 (+2) од

засоби ППО – 1224 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65823 (+271)

крилаті ракети – 3790 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63303 (+29)

спеціальна техніка – 3979 (+0).

Роман Лазоренко Головний редактор сайту