09:01, 2 жовтня
За добу захисники України знищили 980 російських окупантів
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 980 окупантів.
Знищено один танк, 2 бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 2 РСЗВ. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 112 460 (+980) осіб
- танків – 11224 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23296 (+2) од
- артилерійських систем – 33336 (+12) од
- РСЗВ – 1507 (+2) од
- засоби ППО – 1224 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65823 (+271)
- крилаті ракети – 3790 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63303 (+29)
- спеціальна техніка – 3979 (+0).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
14:03, 29 вересня
18:01, 6 жовтня
1
18:10, 6 жовтня
13:08, 27 вересня
82