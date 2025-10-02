Рус
  • Головна
  • За добу захисники України знищили 980 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:01, 2 жовтня

За добу захисники України знищили 980 російських окупантів

За добу захисники України знищили 980 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 980 окупантів.

Знищено один танк, 2 бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 2 РСЗВ. Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 112 460 (+980) осіб 
  • танків – 11224 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23296 (+2) од
  • артилерійських систем – 33336 (+12) од
  • РСЗВ – 1507 (+2) од
  • засоби ППО – 1224 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65823 (+271)
  • крилаті ракети – 3790 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63303 (+29)
  • спеціальна техніка – 3979 (+0).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту