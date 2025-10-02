Рус
  • На Донеччині за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти: чотири людини поранено
Ольга Романова
редактор
10:09, 2 жовтня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти: чотири людини поранено

За 1 жовтня росіяни поранили 4 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 411 людей, у тому числі 32 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку.

Краматорський район. У Яцьківці Лиманської громади пошкоджено 2 будинки і 6 господарчих споруд. В Миколаївській громаді пошкоджено лінію електропередач; у Рай-Олександрівці знищено 2 будинки і 2 господарчі споруди. У Левадному Олександрівської громади пошкоджено 12 приватних будинків, 3 одиниці транспорту і 3 склади. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено 3 виробничі приміщення і 14 автівок; в Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.


#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
