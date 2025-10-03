Назарина, Лукас і Педро Енріке принесли «Шахтарю» перемогу над «Абердіном», - ФОТО

У 1-му турі Ліги конференцій УЄФА «Шахтар» грав на виїзді з «Абердіном».

Головний тренер «гірників» Арда Туран обрав на цей матч такий стартовий склад: Різник – у воротах, на флангах захисту грали Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у центрі оборони – Матвієнко та Бондар, у середині поля вийшли Назарина, Очеретько й Марлон Гомес, на позиціях вінгерів діяли Лукас і Педріньйо, центрфорвард – Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу .

Пропустили першими, але відігралися завдяки голу Назарини

«Оранжево-чорні» розпочали поєдинок з контролю мʼяча, однак уже в дебюті несподівано отримали гол у власні ворота. Після подачі кутового мʼяч у карній зоні донеччан влучив у руку Кауану Еліасу, й арбітр призначив пенальті, що ударом під ліву штангу реалізував Карлссон, на 8-й хвилині відкривши рахунок. Одразу ж вдруге засмутити гостей міг Кларксон, який перехопив пас Різника, але не поцілив у порожні ворота.

Українці відповіли моментом після стандарту: Очеретько навісив з корнера, Бондар головою пробив повз дальню стійку. У середині тайму команди знову обмінялися небезпечними нагодами: удар Лазетича з-під поперечини потягнув Різник, а Марлон Гомес ударом головою завершував навіс з кутового – мʼяч опустився на сітку зверху.

Відігратися «гірникам» вдалося на 39-й хвилині: Педріньйо виконав крос з лівого флангу, мʼяч відскочив на правий бік штрафного майданчика, де Єгор Назарина влучно пробив у дальній кут – 1:1.

Дебютний м’яч Лукаса і переможний гол Педро Енріке з асистів Марлона Гомеса

Початок другого тайму також минув за ігрового домінування підопічних Арди Турана, але цього разу швидкий мʼяч логічно забили саме донеччани. На 54-й хвилині Марлон Гомес з лівого флангу навісив на дальню штангу, де Лукас Феррейра головою спрямував мʼяч у сітку – 1:2.

У відповідь Лазетич також небезпечно бив головою – поруч зі стійкою. А на 60-й хвилині «гірники» змогли закріпити свою перевагу: Педріньйо з правого краю діагональним пасом знайшов Марлона Гомеса, той скинув головою назад, а Педро Енріке завершив комбінацію партнерів – 1:3.

Проте господарі незабаром змогли повернути інтригу, коли на 69-й хвилині Різник перевів складний удар Лазетича в поперечку, але Девлін добив мʼяч у порожні ворота. Слідом за цим абердінці мали ще одну непогану нагоду, та постріл Кескінена відбив Різник.

На 75-й хвилині тренерський штаб «оранжево-чорних» зробив перші заміни, випустивши на поле Ізакі та Мейрелліша, трохи пізніше вийшли Конопля та Грам. У заключному відрізку гри донеччани спокійно контролювали події на полі й були ближчими до гола, ніж суперник: Марлон Гомес головою замикав на ближній стійці навіс партнера, але мʼяч пішов вище воріт.





3:2 – «Шахтар» з перемоги над «Абердіном» розпочинає виступи в основній стадії Ліги конференцій УЄФА.



Наступний єврокубковий матч команда Арди Турана проведе 23 жовтня, коли в Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана прийматиме польську «Легію» (гра стартує о 19:45 за київським часом).



А цієї неділі, 5 жовтня, «гірники» зіграють черговий матч УПЛ. У 8-му турі «оранжево-чорні» прийматимуть ЛНЗ. Зустріч на «Арені Львів» розпочнеться о 18:00.



«Абердін» (Абердін) – «Шахтар» (Донецьк) – 2:3 (1:1)



Абердін, «Піттодрі», 15 504 глядачі



Голи: 1:0 Карлссон (8, пен.), 1:1 Назарина (39), 1:2 Лукас (54), 1:3 Педро Енріке (60), 2:3 Девлін (69)



«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке, Назарина, Марлон Гомес (Грам, 90), Очеретько, Педріньйо (Ізакі, 75), Лукас (Конопля, 82), Кауан Еліас (Мейрелліш, 75)