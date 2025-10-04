Надійне джерело

За добу захисники України знищили 950 російських окупантів

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 950 російських окупантів. Загальні втрати ворога у війні склали1 114 380осіб. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 114 380 (+950) осіб

танків – 11226 (+1) од

бойових броньованих машин – 23298 (+1) од

артилерійських систем – 33428 (+15) од

РСЗВ – 1515 (+1) од

засоби ППО – 1222 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66543 (+450)

крилаті ракети – 3803 (+10)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63398 (+73)

спеціальна техніка – 3971 (+1)

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор