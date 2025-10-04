Рус
  На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:44, 4 жовтня
На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено

На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено

За 3 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Комишувасі.  Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 387 людей, у тому числі 64 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки і авто. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку, у Рай-Олександрівці — 2 адмінбудівлі та автівку. У Слов'янську пошкоджено кав'ярню і 9 приватних будинків. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки; у Комишувасі 1 людина загинула і 4 поранені. У Новодонецькому пошкоджено 5-поверхівку, в Новоіверському — приватний будинок. В Новоолександрівцц Олександрівської громади поранено людину, зруйновано будинок, пошкоджено 3 будинки, авто і лінію електропередач. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 15 багатоповерхівок, адмінбудівлю, кінотеатр, крамницю, пошту і 5 гаражів.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.


#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
