За добу захисники України знищили 870 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів та ворожу техніку. Загальні втрати ворога у війні склали1 115 250осіб. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1115250 (+870) осіб

танків – 11230 (+4) од

бойових броньованих машин – 23299 (+1) од

артилерійських систем – 33446 (+18) од

РСЗВ – 1516 (+1) од

засоби ППО – 1222 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66863 (+320)

крилаті ракети – 3803 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63433 (+35)

спеціальна техніка – 3971 (+0)

Ольга Романова редактор