Ольга Романова
редактор
20:29, 5 жовтня

Перша поразка «Шахтаря» у чемпіонаті: «гірники» пропускають чотири голи від ЛНЗ, - ФОТО, ВІДЕО

У 8-му турі УПЛ «Шахтар» приймав ЛНЗ у Львові.

Головний тренер «гірників» Арда Туран обрав на матч такий склад: Різник вийшов у воротах, центральні оборонці – Матвієнко й Бондар, на флангах грали Конопля та Педро Енріке, у середині поля діяли Марлон Гомес, Очеретько та Бондаренко, вінгерами були Педріньйо та Ізакі, центрфорвард – Мейрелліш, повідомляє пресслужба донецького клубу.


Першого символічного удару по мʼячу завдав ветеран Збройних сил України Ігор Федусов, воїн 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Від перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України, обороняючи Маріуполь разом з побратимами. У квітні 2022-го потрапив у російський полон, де провів 2 роки і 10 місяців. До служби в лавах ЗСУ Ігор працював шахтарем.


Перший тайм: обмаль моментів та пропущений мʼяч

Від стартових хвилин «оранжево-чорні» спробували налагодити контроль мʼяча і позиційну гру, проте стикнулися з агресивним пресингом гостей. І саме після відбору на своїй половині поля черкаська команда зуміла на 14-й хвилині відкрити рахунок: Яшарі та Проспер розігнали контратаку по правому флангу, яку Кузик завершив влучним ударом з-за меж штрафного у дальній кут.
Протягом усього тайму господарі намагалися знайти шляхи до воріт опонента, але гравці ЛНЗ, максимально наситивши оборону, діяли безпомилково. Найкращий шанс зрівняти цифри «гірники» мали в компенсований час, коли після подачі з лівого кутового Мейрелліш бив з льоту метрів з 8, але голкіпер зреагував і врятував черкасців.

Гол-красень Назарини, проте результат – на користь суперника

Від початку другого тайму підопічні Арди Турана пішли вперед великими силами в пошуках гольових шансів, але й опонент відповідав небезпечними контрвипадами. І якщо з непростим ударом Яшарі під штангу впорався Різник, то на 61-й хвилині ніхто не зміг завадити Ассінору з центру штрафного майданчика в дотик замкнути пас партнера й забити другий мʼяч.
Тренерський штаб «Шахтаря» спробував перевернути гру замінами, випустивши Азарова, Лукаса, Невертона та Кауана Еліаса. Нагоду скоротити відставання одразу ж мав Мейрелліш, головою замкнувши навіс Коноплі, однак Паламарчук знову потягнув удар бразильця.
І якщо «оранжево-чорним» сьогодні в атаці нічого не вдавалося, то черкасці реалізовували майже всі свої моменти й на 71-й хвилині відзначилися втретє: постріл Пасіча блокували, але Рябов вдало зіграв на добиванні на вході до штрафного.
Незважаючи на рахунок, донеччани не полишали спроб відігратися: м’яч після удару Педріньйо здаля полетів над воротами, фланговий крос Коноплі перехопив голкіпер гостей, Кауан Еліас бив з гострого кута, але поцілив у сітку із зовнішнього боку.
І все ж на 85-й хвилині «гірники» змогли забити: Єгор Назарина, який кількома хвилинами раніше вийшов на заміну, взявся бити штрафний удар з позицій правіше від центру й потужним пострілом поклав мʼяч прямо в ближню девʼятку – 1:3.
Та останнє слово залишилося за черкасцями: на 89-й хвилині Проспер встановив остаточний результат. 1:4 – «Шахтар» поступається ЛНЗ.

Тепер у клубному футболі настає двотижнева пауза на матчі збірних. Наступний поєдинок УПЛ «гірники» проведуть 18 жовтня на виїзді з «Поліссям».

«Шахтар» (Донецьк) – ЛНЗ (Черкаси) – 1:4 (0:1)

Львів, «Арена Львів», 2 316 глядачів

Голи: 0:1 Кузик (14), 0:2 Ассінор (61), 0:3 Рябов (71), 1:3 Назарина (85), 1:4 Проспер (89)

«Шахтар»: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке (Азаров, 56), Очеретько (Назарина, 81), Бондаренко (Лукас, 56), Марлон Гомес (Невертон, 56), Педріньйо, Ізакі (Кауан Еліас, 62), Мейрелліш
Ольга Романова
редактор
